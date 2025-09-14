Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании за 120 миллионов долларов

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продал долю в своей девелоперской компании. Стоимость сделки составила 120 миллионов долларов, выяснило агентство Bloomberg.

Согласно финансовой декларации Уиткоффа, он продал долю в одноименной фирме «в рамках планирования отчуждения активов». По информации издания, продажа была инициирована во избежание конфликта интересов. Другим мотивом сделки могло стать партнерство в криптовалютной компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются его сыновья Зак и Алекс, а также сыновья Трампа: Дональд-младший, Эрик и Бэррон. Компания The Witkoff Group LLC была основана в 1997 году, в ее портфель входит элитная недвижимость в Майами, Лос-Анджелесе, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке.

Как указано в документах, доля в компании является лишь одним из шести активов спецпосланника Трампа. Их стоимость превышает 50 миллионов рублей (высшая граница в декларации). Среди других активов политика — банковский счет и резиденция в Нью-Йорке. Всего Уиткофф задекларировал активы в размере более 350 миллионов рублей.

Ранее стали известны доходы Дональда Трампа от торгов собственной криптовалютой. Продажи токена TRUMP принесли американскому президенту более 300 миллионов долларов.