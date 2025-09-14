Буцких: запуск первого энергоблока на АЭС «Аккую» состоится в ближайшее время
Запуск первого энергоблока на АЭС «Аккую» состоится в ближайшее время, заявил гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.
«Сейчас мы ведём пусконаладочные работы. На этом этапе всё оборудование систем проходит испытания... После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдём к этапу запуска», — цитирует его Anadolu.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном тестировании механизма финансирования АЭС «Аккую».