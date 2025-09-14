Молдавские бизнесмены подкупали румынские компании

В Молдавии и Румынии разворачивается коррупционный скандал, связанный с именем главного директора компании Elcen Клаудиу Крецу.

Его обвиняют в получении взятки в размере 40 000 румынских леев (около 8 тысяч евро) за содействие в оплате счетов и заключение контрактов. По делу проходит также брат известного молдавского бизнесмена Виктора Сливинского, связанного с энергетическим сервисом, Валериу Сливинский. Как полагает следствие, именно он дал деньги директору компании Elcen. Эта румынская структура, напомним, отвечает за производство и распределение тепловой энергии. В конце 2024 года молдавская компания Виктора Сливинского подала единственную заявку на крупный тендер Elcen по реконструкции и модернизации тепловой станции CET Sud на сумму в 25,6 млн леев (более 5 млн евро). Расследование грозит стать международным.