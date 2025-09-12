Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen

Суд в Москве ввёл процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
В Москве суд открыл процедуру конкурсного производства в отношении находящегося на территории Российской Федерации имущества немецкого автоконцерна Volkswagen.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд включил в реестр требований кредиторов Volkswagen Aktiengesellschaft требования компании «Камея» в размере более 16,9 млрд рублей», — указано в публикации.
В августе «Коммерсантъ» сообщал, что АО «Камея», выкупившее долг Volkswagen AG в России, намерено подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве немецкого концерна.