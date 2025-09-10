Coca-Cola подала иск к южноосетинской «Кока-кола компании»

Американская Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания». Соответствующее заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

© Вечерняя Москва

Согласно данным картотеки, истцом по делу выступает компания The Coca-Cola Company со штаб-квартирой в Атланте (штат Джорджия), владеющая товарными знаками Coke и Coca-Cola. Содержание исковых требований не раскрывается.

Ответчиком значится организация, зарегистрированная в Южной Осетии. В марте текущего года «Кока-кола компания» совместно с новосибирским ООО «ПКВ», выпускающим лимонады Loca, позиционируемые как альтернатива Coca-Cola, начала предлагать российским торговым сетям продукцию под брендом Coca-Cola, передает РБК.

Ранее Coca-Cola Company приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент: в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды.

