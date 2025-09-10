Фондовый рынок Польши отреагировал на инцидент с БПЛА

Акции польских компаний начали снижаться после ночного инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По ее данным, на 11:50 мск акции Bank Polska Kasa Opieki упали на 3,46%, акции польской нефтеперерабатывающей компании Orlen SA снизились на 3,19%, Alior Bank SA - на 3,65%.

Индекс варшавской биржи также снизился на открытии торгов на 0,35%.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.