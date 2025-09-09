Венгрия нашла альтернативу российскому газу

Венгрия заключила 10-летнее соглашение с американской энергетической компанией Shell на ежегодную поставку 2 млрд кубометров газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

© Global look

По его словам, новый контракт является частью стратегии диверсификации источников энергоснабжения и не заменяет существующие долгосрочные соглашения с Россией. Министр подчеркнул, что поставки российского газа остаются важным элементом энергетической безопасности страны.

До этого Сийярто заявлял, что Венгрия планирует заключить контракт с западным поставщиком газа, но не отказывается от российского «голубого топлива».

1 сентября глава МИД Венгрии заявил, что его страна с начала года получила из России более 5 млрд кубометров газа. Он отметил, что никогда до этого по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в текущем. По словам министра, в день из России в Венгрию поступает рекордный объем «голубого топлива» — около 21 миллиона кубометров.