Крупные нефтяные компании начали сокращать рабочие места

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании сокращают рабочие места, урезают расходы и инвестиции. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, Chevron и BP уже сократили тысячи работников и планируют сэкономить десятки миллиардов долларов. Saudi Aramco продала долю в трубопроводной сети, а Petronas сократила 5000 рабочих мест. Сланцевая промышленность США особенно пострадала: ConocoPhillips и Chevron планируют увольнения.

Цены на нефть снизились после начала конфликта на Украине, а ОПЕК+ увеличила добычу, что усилило давление на рынок. Wood Mackenzie прогнозирует снижение стоимости нефти марки Brent до менее 60 долларов к 2026 году. Это затруднит выполнение инвестиционных планов и выплату дивидендов, говорится в материале. Morgan Stanley ожидает сокращения выкупа акций, а BP уже это сделала, пишут авторы.

В материале подчеркивается, что мировые капитальные затраты на добычу нефти снизятся на 4,3%, что приведет к сокращению добычи в США впервые с 2021 года. Аналитики считают, что ExxonMobil в выгодном положении благодаря низкому долгу. Компании переходят на аутсорсинг и внедрение ИИ для оптимизации процессов.

Исследование показало снижение количества буровых установок и бригад гидроразрыва. Эксперты предупреждают, что при низких ценах и растущих расходах на добычу нефти может не хватить в будущем.