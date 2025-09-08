В России до 2036 года намечено строительство 17 морских терминалов

Строительство 17 терминалов в российских морских портах планируется завершить в рамках нового комплексного плана развития инфраструктуры. Об этом говорится в комплексном плане развития инфраструктуры в российских регионах, передаёт «Интерфакс».

В частности, в 2027 году планируется завершить строительство морского терминала «Балтийского судомеханического завода» в Петербурге мощностью 5 млн тонн в год, а также терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и стабильного газового конденсата в морском порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) мощностью 9,7 млн тонн. На этотм же срок — 2027 года планируется завершить и терминал навалочных грузов в морском порту Посьет (Приморский край) на 10 млн тонн грузов в год и строительство контейнерного терминала в морском порту Посьет (Приморский край) на 500 тыс. TEU.

В плане также указаны сроки завершения проектов реконструкции морских терминалов. В 2029 году намечено завершение строительства и реконструкции инфраструктуры морского терминала «Ванинотрансуголь» в Ванино (Хабаровский край, 24 млн тонн в год).

Всего утвержденный правительством РФ комплексный план развития инфраструктуры в регионах предусматривает завершение строительства и реконструкции 25 объектов водного транспорта в 2025-2036 годах. Помимо морских терминалов планируется завершение строительства и реконструкции 6 гидротехнических объектов, включая завершение в 2026 году реконструкции судоходных шлюзов 15 и 16 Городецкого гидроузла (Нижний Новгород) и завершение строительства Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области в 2028 году.