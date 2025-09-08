Титов: американские компании готовы вернуться на российский рынок

Крупный и малый бизнес США готов вернуться в Россию после урегулирования актуальных политических вопросов.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в комментарии "НЬЮМ ТАСС" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, есть перспективы, - ответил Титов на вопрос о возможности возвращения на российский рынок крупных американских компаний. - Но все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере".

Титов выразил уверенность, что после урегулирования политических вопросов благодаря взвешенной, мудрой политике руководителей стран можно достигнуть согласия.

"Поэтому американские компании готовы приехать в Россию - как крупные, так и малые компании, - но только после того, как этот вопрос будет решен. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решен", - заключил спецпредставитель президента России.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября, главная тема мероприятия - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума состоялось более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В мероприятии приняли участие свыше 8,4 тыс. человек из более 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.