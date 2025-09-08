Акции производителя Labubu резко подешевели

Акции китайского производителя мягких игрушек Pop Mart, чья прибыль благодаря глобальному успеху кукол Labubu выросла в первой половине года почти в пять раз, резко подешевели на Гонконгской бирже, пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Максимальное за пять месяцев падение стоимости бумаг компании, составившее 8,9 процента, наблюдается на фоне желания части инвесторов зафиксировать прибыль, а также более низкого интереса к Лабубу третьего поколения, говорится в публикации.

«Цены на продукцию Pop Mart, такую ​​как Labubu, на вторичном рынке снижаются из-за пополнения запасов и снижения спроса на некоторые серии», — цитирует агентство аналитика Morningstar Inc Джеффа Чжана, по словам которого также отмечается «рост негативных отзывов о качестве новых продуктов» компании.

Игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.

Ранее стало известно, что россияне в январе-июле только на Wildberries потратили на Лабубу более двух миллиардов рублей.