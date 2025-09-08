Китай готов открыть долговой рынок для крупных российских компаний
Китай готовится открыть свой внутренний долговой рынок для крупных российских энергетических компаний, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Долговой рынок КНР является вторым по величине в мире.
Китайские финансовые регуляторы обещали поддержать энергокомпании в случае, если они будут размещать облигации в юанях, или так называемые панда-бонды, знают источники издания. Последней компанией, размещавшей такие бумаги стал UC Rusal, который в 2017 году разместил бонды на Шанхайской фондовой бирже более чем на $200 млн.
Кроме панда-бондов, есть «дин-самы» (юаневые бонды, эмитированные в Гонконге) и FTZ-облигации (free trade zone), которые выпускаются в китайских зонах свободной торговли, писал в 2023 году Forbes со ссылкой на «Эксперт РА».
Собеседники издания утверждают, что, старт размещения российских панда-бондов, скорее всего, поначалу ограничится двумя-тремя компаниями. Они полагают, что «Росатом» и его дочерние компании, которые не подпадают под широкие санкции, станут одними из первых заемщиков. Авторы также напомнили, что недавно «Газпром» получил кредитный рейтинг «А» и прогноз «стабильный» от китайского рейтингового агентства CSCI Pengyuan (Шэньчжэнь), а это является необходимым условием для выхода на внутренний рынок облигаций КНР.
Ранее президенты России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин провел переговоры в Пекине, заявив после этого, что стратегические связи между двумя странами находятся на «беспрецедентно высоком уровне». После этого было объявлено о совместном проекте по строительству давно обсуждаемого трубопровода «Сила Сибири — 2», который, по мнению аналитиков, опрошенных FT, может изменить мировые энергетические потоки.
Однако инвестбанкиры напоминают, что санкционные риски по-прежнему актуальны для участников процесса.
«Инвесткомпании и брокеры по-прежнему будут подвержен риску вторичных санкций со стороны США», — заявил Аллен Вонг, партнер юридической фирмы Beijing Jincheng Tongda & Neal, добавив, что банкам будет сложно скрыть свое присутствие на публичном рынке.
Даже не затронутые санкциями российские эмитенты могут попасть под ограничения после размещения облигаций.
«Идея привлекательна», — признает Вонг, но для ее реализации необходимы дополнительные исследования и политическая воля.