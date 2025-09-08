Российским компаниям объявили предостережения из-за роста цен

В первом полугодии 2025 года Генеральная прокуратура России направила предостережения руководителям примерно 5,3 тысячи хозяйствующих субъектов в связи с ростом цен, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Он отметил, что увеличение стоимости базовых товаров и услуг является одной из ключевых проблем, требующих внимания со стороны контролирующих органов.

Краснов подчеркнул, что на его личном контроле всегда находятся цены на социально значимые товары, борьба с торговыми сговорами, «накрутками» и другими злоупотреблениями на потребительских рынках. По его словам, Генпрокуратура вместе с правительством, Федеральной антимонопольной службой, сельхозпроизводителями и ретейлерами следит за соблюдением норм ценообразования.

В качестве примера он привел резкий рост цен на картофель. Краснов сообщил, что комплекс принятых с участием прокуроров мер позволил стабилизировать стоимость продукта и добиться ее снижения. Кроме того, в текущем году были направлены предостережения руководителям двенадцати крупнейших сельхозпредприятий из-за необоснованного роста оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло.

Генпрокурор отметил, что речь идет о повседневных продуктах (картофеле, яйцах, молоке и масле), и подчеркнул, что допускать необоснованный рост цен на них нельзя, поскольку это напрямую отражается на жизни граждан, передает РБК.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что власть должна обеспечить мягкую посадку российской экономики.