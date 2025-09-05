Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на €2,95 млрд (около 281,6 млрд руб.) за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

По данным Еврокомиссии, компания использовала преимущественное положение в собственном рекламном бизнесе, что привело к конфликту интересов и ущемлению конкуренции. В результате Google обязана прекратить практику самоотбора и в течение 60 дней представить план корректирующих мер.

«Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты», — исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера.

Это уже четвертый крупный штраф, наложенный Евросоюзом на Google в рамках десятилетнего противостояния с антимонопольными органами.

Ранее член СПЧ, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем», заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич заявил, что регулярные антимонопольные разбирательства с американскими IT-гигантами в ЕС уже превратились в ритуал.