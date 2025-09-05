Трамп провел в Белом доме ужин с главами Apple, Google и других IT-компаний

В Белом доме состоялся ужин президента США Дональда Трампа с главами ведущих технологических корпораций. Об этом сообщает Financial Times.

© Газета.Ru

Среди гостей были генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, руководитель Google Сундар Пичаи, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, а также представители других компаний. Илон Маск лично присутствовать не смог, отправив вместо себя делегата.

В начале встречи Трамп заявил, что администрация уделяет особое внимание развитию инфраструктуры дата-центров. По его словам, поддержка будет обеспечена за счет доступной электроэнергии и ускоренного предоставления разрешений.

Марк Цукерберг сообщил, что Meta намерена инвестировать в экономику США $600 млрд до 2028 года. Тим Кук напомнил о планах Apple вложить дополнительно $100 млрд в расширение производства в стране. Таким образом техногиганты намерены снизить зависимость от импорта и минимизировать риски введения пошлин.

Кроме того, представители Google и Microsoft выразили готовность поддержать инициативу первой леди Мелании Трамп и направить средства на развитие образовательных технологий на основе искусственного интеллекта.