Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино»

Судебные приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и АО «Кондитерус Ком», которое владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 28 августа было возбуждено исполнительное производство о наложении ареста на имущество организации по исполнительному листу, выданному 25 августа столичным Тверским районным судом. Кроме того, 1 сентября открыли исполнительное производство об аресте имущества Штенгеловых. Суд выдал уже более 270 исполнительных листов, они переданы взыскателям.

В конце августа Генпрокуратура попросила суд признать экстремистским объединением Штенгеловых и обратить в собственность государства акции группы «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). Организация, гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын гражданин Австралии Денис Штенгелов выступают ответчиками по иску. По данным властей, с 2022 года Штенгеловы вывели за границу более 21 млрд рублей доходов «КДВ». Генпрокуратура призвала в качестве обеспечительных мер арестовать акции, движимое и недвижимое имущество компании, запретить любые регистрационные действия с ним.

Ранее стало известно, что Штенгеловы поддерживают политику Киева, оказывают финансовую и продовольственную помощь ВСУ и образовали свое военизированное подразделение.