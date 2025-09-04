Суд взыскал с Euroclear Bank более $105 млн по иску Сбербанка

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского Euroclear Bank свыше $105 млн в пользу Сбербанка, сообщает РИА Новости. Сумма взыскания составляет около $105,4 млн, что эквивалентно более 8,5 млрд рублей на текущий момент.

© Wikimedia Commons

Как пояснил представитель российского банка, спор касается доходов по производным финансовым инструментам, заблокированных европейским депозитарием в рамках санкционных ограничений против России. Данные активы числились на счетах двух отечественных депозитариев.

Это не первое судебное разбирательство между сторонами — ранее Сбербанк уже выигрывал аналогичные дела против Euroclear в российских судах. В конце декабря прошлого года стало известно о подаче нового иска банка к бельгийской компании на сумму 10,5 млрд рублей, где третьим лицом выступал «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), что является стандартной практикой в делах, связанных с санкционной блокировкой ценных бумаг европейскими депозитариями.

Ранее Арбитражный суд Москвы уже удовлетворял несколько исков Сбербанка и его подразделения «Сбербанк КИБ» к Euroclear, взыскав в общей сложности более 3,7 млрд рублей. Эти суммы включают $34,2 млн, 2,7 млн евро и меньшие суммы в других валютах, а также проценты и убытки.