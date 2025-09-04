Активы «Газпрома» арестованы в Нидерландах. Причиной стало требование украинской компании. Об этом сообщают «Ведомости».

«Арестованы бумаги Gazprom International Projects (100%) и Wintershall Noordzee (50%), которые принадлежат российской структуре „Газпрома“ — „Газпром интернешнл лимитед“», — указано в материале. Отмечается, что арест наложен и на акции Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East.

Ранее «Газпром» уже сталкивался с ограничениями своих зарубежных активов. Ранее в НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики) Молдовы сообщили об отзыве лицензии у подконтрольного российскому концерну «Молдовагаза». Целью было проведение его реорганизации, что компания расценила как лишение инвестиций. Позже компания заявила о намерении отстаивать свои права и интересы.