ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-100 по величине активов

«Таврический банк» лишился лицензии и перешел под временное управление после потери собственных средств, сообщили в ЦБ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Таврического банка» из-за полной утраты его собственного капитала, передает сайт ЦБ РФ.

Соответствующее решение было принято приказом регулятора от 3 сентября 2025 года.

Кредитная организация занимала 60 место по величине активов в банковской системе России.

Совет директоров ЦБ также прекратил участие государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в реализации мер по предупреждению банкротства банка. В «Таврический банк» назначена временная администрация, функции которой теперь исполняет ГК «АСВ» до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Клиенты банка могут рассчитывать на возврат вкладов в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика с учетом всех начисленных процентов, как это предусмотрено системой страхования вкладов. Выплаты вкладчикам осуществляет ГК «АСВ». За дополнительной информацией можно обратиться на сайт ГК «АСВ» или по телефону горячей линии.

По предварительной оценке Банка России, ликвидация активов позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой и второй очереди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО».

Банк России также отозвал лицензию у Промтрансбанка за нарушения. Позднее Промтрансбанк был признан банкротом.