Эксперт рассказал, какие компании могут первыми вернуться в Россию

Американские компании могут стать первыми из западных, кто вернется на российский рынок в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Соединенные Штаты после прихода к власти Трампа ведут себя куда разумнее с точки зрения экономики, чем Европейский союз. Белый дом не ущемляет интересы крупных корпораций в угоду политическим целям», — отметил экономист.

При этом Широв подчеркнул, что российский рынок значительно изменился после 2022 года: отечественные компании научились производить качественную потребительскую продукцию, которую ранее импортировали. По его словам, сейчас Россия заинтересована прежде всего в технологических компаниях, работающих в области высоких технологий, машиностроения и цифровизации.

27 августа газета Wall Street Journal писала, что американская нефтяная компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок.