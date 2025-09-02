Почти треть российских компаний урезала расходы на IT

В 2025 году почти треть (29 процентов) российских компаний сократила бюджеты и IT, а в таких отраслях, как нефтегазохимия, машиностроение и транспорт, расходы урезали сразу на 10-40 процентов. Об этом со ссылкой на данные компании «К2 Интеграци» пишет РБК.

По мнению авторов исследования, такая динамика связана с нехваткой средств в отдельных секторах экономики, снижением спроса и жесткими ограничениями по финансированию госзаказа. Влияние о бюджет оказали и неплатежи за отгруженную продукцию у машиностроителей, что лишило предприятия части денег.

В текущих условиях 70-80 процентов IT-бюджетов уходит на поддержание текущей инфраструктуры, а новые проекты либо замораживаются, либо уходят в арендую модель.

Нарастили инвестиции в IT-сферу 36 процентов участников опроса, в основном это банки и ретейлеры, которым приходится выполнять регуляторные требования и увеличивать инвестиции в безопасность. У 35 процентов расходы на данном направлении не изменились.

Как отмечается, главной проблемой, о которой говорили 53 процента опрошенных, стал поиск и внедрение импортозамещающих отечественных решений. Такая работа усиливает нагрузку на бюджет, к тому же зачастую приводит к приобретению менее качественного продукта по значительно более высокой стоимости.

Вторым по значимости (его вспомнил 41 процент респондентов) сдерживающим фактором были названы кибератаки, которые в обязательном порядке требуют серьезных вложений для защиту. Почти столько же участников опроса (40 процентов) пожаловались на дефицит кадров, из-за которого опытным сотрудникам приходится переплачивать ради их удержания.

Чаще всего компании экономят на замене оборудования или покупке более дешевых компьютеров и серверов, откладывают внедрение инноваций, не дающих быстрой отдачи.