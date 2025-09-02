ВТБ будет продавать свои банковские продукты в половине отделений "Почты России"

ВТБ планирует начать продавать свои банковские продукты в каждом втором отделении "Почты России", заявил журналистам в преддверии ВЭФ заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"Сегодня услуги ВТБ доступны в офисах, онлайн, через выездные сервисы, а теперь и с помощью сотрудников "Почты России". Уже сейчас оформить карту можно более чем в 5 тысячах почтовых отделений, до конца года эта и другие услуги, например, открытие вкладов, появятся в каждом втором отделении почтовой сети. Для нас главное - чтобы каждый клиент, независимо от того, живет он в большом городе или в небольшом поселке, получил удобный доступ к необходимым банковским продуктам", - сказал Пахомов, его слова привела пресс-служба банка.

В ВТБ уточнили, что продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тыс. отделений "Почты России", включая удаленные населенные пункты с населением до 1 тыс. человек.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.