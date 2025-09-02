ЦБ скорректировал правила контроля банковских резервов

ЦБ 1 сентября опубликовал поправки к указанию Банка России «Об оценке экономического положения банков № 4336-У», центральной темой которых стала работа кредитных организаций с заблокированными активами. Первым внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

В пояснительной записке указано, что проект указаний учитывает риск недобросовестного поведения банка при проведении оценки внутреннего контроля и изменяет порядок расчета показателя риска потерь. В случае принятия, документ вступит в силу 1 октября 2026 года.

В ЦБ газете пояснили, что целью проекта стало стремление регулятора учесть при надзорной оценке экономического положения банка соблюдение (либо несоблюдение) последним графика по формированию резервов на возможные потери по невозмещаемым заблокированным активам (НЗА). С 1 июля 2025 года для последних вступило в силу указание ЦБ, обязывающее банки создавать резервы по НЗА: к этому моменту они уже должны были перечислить в счет этих затрат 20% НЗА, до 31 декабря текущего года этот показатель должен увеличится до 30%, к концу 2032 года — доведен до 100%.

Сегодня закон позволяет банкам создавать специальное юрлицо для урегулирования споров с недружественными контрагентами за счет НЗА.

«Чтобы дать банкам время на урегулирование, предусмотрена возможность не формировать резервы по выделенным НЗА в первые два года после их передачи в спецюрлицо», — уточнили в ЦБ.

Пока что по этому пути пошли Совкомбанк и ВТБ. Сбербанк также планирует выделить НЗА в спецюрлицо — финансовый директор компании Тарас Скворцов сообщал, что банк готовит соответствующее ходатайство в адрес регулятора. Радикального влияния на финансовые результаты кредитной организации после выделения НЗА в Сбербанке не ожидают.

Источник издания на банковском рынке, подытоживая, отмечает, что сегодня нет явных сигналов, позволяющих утверждать, что банки будут уклоняться от создания резервов по НЗА или занижать оценку заблокированных активов.

«Это не реакция на выявленное нарушение, а «регуляторная дубина» для недопущения нарушений на будущее», — добавляет он.

По его словам, дополнительные расходы, которые кредитные организации направят на эту цель, окажутся чувствительными для банковской системы в целом. При этом ближайший транш на покрытие резервов, как следует из графика Банка России, ожидается уже к концу этого года.