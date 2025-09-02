Миллер заявил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трёх стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Доме народных собраний китайской столицы состоялась трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Китай может увеличить закупки газа РФ по «Силе Сибири»

В Reuters между тем писали, что Китай намерен увеличить закупки российского газа по «Силе Сибири».