В России запустили систему финансовых индикаторов

В России с 1 сентября заработала система администраторов финансовых и товарных индикаторов после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего закона. Новые участники рынка будут рассчитывать ориентиры для ценообразования различных активов, сообщает Банк России на своем сайте.

Регулятор создаст специальный реестр администраторов индикаторов и методологий их расчета на добровольной основе. Компании смогут работать без включения в реестр, однако государственные органы и ЦБ получат право использовать в нормативных документах только зарегистрированные индикаторы. Зарубежные индексы допустимо применять лишь при отсутствии отечественных аналогов. Сейчас многие ориентируются на зарубежные индексы вроде Brent или индексов агентства Bloomberg.

В настоящее время финансовым организациям разрешено использовать для регуляторных целей данные НКО АО НРД, «Интерфакса», «Сбондс.ру» и российских торговых площадок. Методологии финансовых индикаторов оценивает Банк России, товарных — недавно созданная межведомственная комиссия с участием федеральных органов власти и регулятора.

До вступления закона в силу одобренные методологии включаются в специальные карты финансовых и товарных индикаторов. ЦБ уже ведет работу по созданию национальной системы и проводит оценку расчетных методик.

В российской системе уже зарегистрированы различные индикаторы: от стоимости рублевых облигаций и индекса волатильности до цен на пшеницу, сахар, золото и нефтепродукты. Их рассчитывают НРД, Московская биржа, Национальная товарная биржа и Петербургская биржа. Большинство товарных индексов ведется в рублях, но экспортные — в долларах.