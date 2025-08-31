Гейтс вложился в стартап термоядерной энергетики

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), разрабатывающая технологии в области термоядерной энергетики, успешно завершила очередной раунд финансирования, привлекая $863 млн. Среди ключевых инвесторов — фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, технологические гиганты Google и Nvidia, а также десятки других участников. Об этом сообщает издание TechCrunch.

© Газета.Ru

С учетом последних вливаний, общий объем инвестиций в CFS с момента ее основания достиг почти $3 млрд, что закрепляет за стартапом лидирующие позиции в этой перспективной отрасли. Ранее, в 2021 году, компания уже установила рекорд, получив $1,8 млрд.

Сейчас CFS активно строит прототип реактора Sparc неподалеку от Бостона. Его запуск запланирован на конец следующего года, а к 2027 году инженеры рассчитывают достичь энергетической самоокупаемости – состояния, когда термоядерная реакция будет производить больше энергии, чем требуется для ее инициирования. Хотя Sparc не предназначен для коммерческого производства электроэнергии, его успешная работа станет важным шагом к следующему этапу.

При отсутствии серьезных проблем в работе Sparc, CFS планирует приступить к возведению своей промышленной электростанции Arc в Вирджинии уже в 2027 или 2028 году. Компания уже заключила соглашение с Google на поставку 200 МВт электроэнергии, которая будет генерироваться Arc.

По словам соучредителя и генерального директора CFS Боба Мамгаарда, текущего объема финансирования достаточно для завершения проекта Sparc. Однако для строительства Arc потребуется значительно больше средств – еще несколько миллиардов долларов.

Обе установки, Sparc и Arc, представляют собой токамаки – термоядерные реакторы, использующие магнитное поле для удержания плазмы.