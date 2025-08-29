Российская космическая компания SR Space признана банкротом

Российская частная космическая компания SR Space официально признана банкротом. Решение было принято по инициативе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, которая предъявила компании долг в более чем 5 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, на 1 июля 2025 года задолженность SR Space перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет 5.035.109,14 руб. В эту сумму входят основной долг — более 4,3 миллиона рублей, а также пени и штрафы. По вердикту суда требования ФНС были включены в реестр кредиторов компании.

Решение суда о признании банкротства было принято в рамках упрощенной процедуры, характерной для случаев отсутствия у должника имущества. В отличие от стандартных процедур, сообщает источник. В данном случае было сразу открыто конкурсное производство, минуя стадию наблюдения. Суд также отметил, что признание компании банкротом как отсутствующего должника не исключает возможности восстановления ее платежеспособности в будущем — например, через реабилитационные процедуры или мировое соглашение.

ФНС в исковом заявлении отметила, что права на имущество SR Space не зарегистрированы, что подтверждает отсутствие у компании активов, необходимых для проведения процедуры банкротства. Финансирование всех необходимых процедур взяла на себя налоговая служба.