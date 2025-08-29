Российская космическая компания SR Space признана банкротом

Газета.Ru

Российская частная космическая компания SR Space официально признана банкротом. Решение было принято по инициативе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, которая предъявила компании долг в более чем 5 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская космическая компания SR Space признана банкротом
© РИА Новости

По данным суда, на 1 июля 2025 года задолженность SR Space перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет 5.035.109,14 руб. В эту сумму входят основной долг — более 4,3 миллиона рублей, а также пени и штрафы. По вердикту суда требования ФНС были включены в реестр кредиторов компании.

Решение суда о признании банкротства было принято в рамках упрощенной процедуры, характерной для случаев отсутствия у должника имущества. В отличие от стандартных процедур, сообщает источник. В данном случае было сразу открыто конкурсное производство, минуя стадию наблюдения. Суд также отметил, что признание компании банкротом как отсутствующего должника не исключает возможности восстановления ее платежеспособности в будущем — например, через реабилитационные процедуры или мировое соглашение.

ФНС в исковом заявлении отметила, что права на имущество SR Space не зарегистрированы, что подтверждает отсутствие у компании активов, необходимых для проведения процедуры банкротства. Финансирование всех необходимых процедур взяла на себя налоговая служба.