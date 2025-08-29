Московская биржа пересмотрела состав индексов акций

Московская биржа пересмотрела базы расчета фондовых индексов по рекомендации Индексного комитета — изменения вступят в силу 19 сентября. В состав Индекса Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции «Корпоративного центра икс 5», сообщила торговая площадка.

Одновременно из указанных индексов будут исключены обыкновенные акции «Группы Астра», «Русгидро» и «Россетей». База расчета индекса голубых фишек также пополнится акциями «Корпоративного центра икс 5», при этом из него выйдут бумаги «Хэдхантера», отмечает биржа.

В индекс средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции «Россети Волга». Базы расчета индекса акций широкого рынка и отраслевых индексов останутся неизменными.

В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и РТС попали акции еще пяти компаний: «Самолета», «Русагро», «Циана», «Ленты» и «ЭсЭфАй». Обыкновенные акции «Юнипро» вошли в лист ожидания на исключение из базы расчета основных индексов биржи. Кроме изменения составов индексов, биржа установила значения free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.