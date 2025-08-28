В Сбере назвали использование иностранных ИИ рискованным для бизнеса

Построение бизнеса на условно открытой иностранной ИИ-модели и ее применение в критической инфраструктуре чревато большими рисками, потому сохранение в России собственной компетенции по созданию фундаментальных моделей имеет ключевое значение для технологического суверенитета страны. Об этом на пленарном заседании форума «Технопром» заявил cтарший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

Он отметил, что искусственный интеллект изменил подход в разработке многих технологических решений во всем мире. Если ранее под каждую задачу компаниям приходилось создавать отдельное решение, то сейчас они могут использовать одну и ту же фундаментальную модель для выпуска собственных продуктов.

По словам Белевцева, при этом саму модель можно назвать технологическим компонентом, возможности и риски которого нужно четко понимать. Белевцев добавил, что стран, в которых есть собственные команды, немного — это Россия, США, Китай, Франция и ОАЭ. И подчеркнул, что в РФ представлены сразу две модели высокого уровня, одна из них — GigaChat от Сбера.

«Если говорить о результатах в периметре Сбера, мы в этом году ожидаем порядка 50 миллиардов рублей экономического эффекта от внедрения именно генеративного искусственного интеллекта. Сегодня порядка 500 GenAI-инициатив в компании запущены», — сообщил Белевцев.

Он добавил, что параллельно в России существует еще ряд условно открытых моделей иностранного производства, но здесь важно учитывать степень их «открытости».

Как пояснил Белевцев, у любой фундаментальной модели есть три составляющие: претрейн — исходные данные, на которых она обучается, код обучения и веса, вычисленные в результате обучения модели параметры. Когда модель «открывают», то открывают только код и веса. Претрейн остается закрытым, что российского потребителя означает отсутствие гарантий продолжения обновления модели и ее открытости.

Потому для российского бизнеса, по его мнению, построение процессов на условно открытой иностранной ИИ-модели рискованно.