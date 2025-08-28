В России прорабатывается посадка пассажиров в поезд по биометрии

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России прорабатывают возможность применения биометрии для посадки пассажиров в поезд. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге.

По словам замглавы РЖД, сейчас этот вопрос всесторонне прорабатывается совместно с ведомствами, готовится необходимая нормативная база, создается техническое решение применительно к железнодорожной отрасли.

Планируется, что для идентификации пассажиров будут применяться Единая биометрическая система и Единая система идентификации и аутентификации.

Когда будут решены все необходимые вопросы, РЖД протестируют технологию на одном из действующих маршрутов. По итогам полученных результатов будет принято решение о ее дальнейшем масштабировании, добавил Евгений Чаркин.

Ранее стало известно, что с 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут покупать билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных, если у перевозчика будет в наличии необходимое оборудование. Как рассказали "РГ" в Центре биометрических технологий, пассажиру для подтверждения личности будет достаточно посмотреть в камеру на планшете проводника.