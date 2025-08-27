Kia подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation подала в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что один из товарных знаков зарегистрирован под наименованием «Kia Маркетплейс».

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России.

В июне Kia зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака на электромобили для продажи в России.