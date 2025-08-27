Rutube начал массово сокращать сотрудников

Российский видеопортал Rutube (принадлежит «Газпром-медиа холдингу») проводит значительное сокращение персонала, сообщили Frank Media два близких к компании собеседника. По словам обоих, увольнения происходят по причине объединения в единую платформу трех медиа-активов «Газпром-медиа холдинга»: видеопортала Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и приложения для коротких вертикальных видео Yappy.

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», — рассказывает один из собеседников Frank Media. По его словам, оптимизация штата проводится «в кратчайшие сроки».

В пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что холдинг сейчас «рассматривает разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд» из-за грядущего объединения нескольких сервисов.

О планах холдинга запустить единую медиа-платформу на базе Rutube, Premier и Yappy в июне этого года рассказал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, единая платформа заработает в первой половине 2026 года под брендом Rutube. «Объединяются многие сервисы: например, на Yappy имеются маркетинговые инструменты для Premier, на Rutube есть «шортсы», которые делает команда Yappy. Ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа!», — заявил Жаров.

Медиа-бизнес убыточен для «Газпрома». В 2024 году чистый убыток составил 247 млн рублей при выручке в 163,5 млрд рублей (учитывались показатели «Газпром-медиа холдинга» и его «дочек»), следует из отчетности компании.

В пресс-службе «Газпром-медиа» не уточнили, какое количество сотрудников затронет оптимизация. Собеседники Frank Media также затруднились дать оценку того, сколько сотрудников лишатся работы, но, по словам одного из них, «уходят отделами», а в бизнес-центре «Алкон» на Ленинградском проспекте, где Rutube занимает три этажа, сейчас «очень много пустых кресел».

Как сообщал 18 августа проект «Профсоюз работников ИТ», в Yappy «из 300 человек в команде остаётся лишь 20–30 для поддержки». Остальным, по данным «Профсоюза», тоже предлагают увольнение по соглашению сторон с выплатой до двух окладов. В пресс-службе «Газпром-медиа» эту информацию не прокомментировали.