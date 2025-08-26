Сербская нефтяная компания может получить отсрочку от санкций США

Минфин США может предоставить отсрочку из санкционного режима для компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сроком на один или два месяца.

© NIS

Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Будут отсрочки - на месяц, может быть, на два. Санкции легко ввести, но трудно снять. <...> Это политические санкции. Я настроен оптимистично и убежден, что отсрочки будут. Сроком на месяц или дольше - покажет время", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии.

Глава "Сербиягаз" также отметил, что Сербия располагает запасами энергоресурсов на 6-8 месяцев, а компания NIS работает в штатном режиме.

"Нефтяная индустрия Сербии" 22 августа направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрос с просьбой о предоставлении очередной отсрочки санкционного режима. В компании хотели бы добиться предоставления шестой по счету лицензии на продолжение деятельности. Действие исключения из режима антироссийских санкций США в отношении NIS истекает 27 августа.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 29 июля Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.