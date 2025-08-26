«Газпром» подписал с Монголией меморандум о сотрудничестве в рамках рабочего визита компании во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Улан-Батор.

«Миллер и С. Амарсайхан подписали Меморандум о сотрудничестве между Правительством Монголии и ПАО «Газпром». Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти», — говорится в сообщении компании.

Независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов в беседе с RT ранее назвал Монголию растущим рынком энергоресурсов.