ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин

Несколько дел заведены Федеральной антимонопольной службой России из-за случаев завышения розничных цен на автозаправочных станциях в некоторых регионах, сообщает ТАСС.

Таковы итоги заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Его провел вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам экспертов, в начале летних месяцев многие нефтеперерабатывающие заводы стояли на ремонте, с чем и связано снижение объемов продаж. В августе четыре крупных предприятия, расположенных в европейской части РФ, сильно пострадали от украинских беспилотных летательных аппаратов.

Наиболее острая ситуация наблюдается в Приморском крае. Биржевая стоимость бензина АИ-95 с июня там выросла на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».