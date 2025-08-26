Эскалаторы и траволаторы могут остановиться в ТЦ с 1 сентября

С начала сентября владельцы торговых центров (ТЦ) и прочих объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Об этом пишет "Коммерсант".

Союз торговых центров России (СТЦ) обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой объяснить территориальным управлениям и участникам рынка возможность эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября этого года. В Ростехнадзоре сообщили, что уже рассматривают обращение.

Формально владельцы ТЦ должны приостановить работу эскалаторов и других объектов из-за невозможности провести техосвидетельствование по новым правилам. Так, 1 сентября 2025 года в РФ истекает срок действиях всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года.

Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования. Правила действуют для всех объектов, за исключением метро. Они предполагают, что техника будет проходить техосвидетельствование каждый год, однако представители бизнеса столкнулись с затруднениями при его проведении.

К примеру, как отметили в СТЦ, после вступления новых норм была отменена прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций. При этом новая система так и не появилась. В связи с этим ТЦ не могли пройти необходимые проверки из-за отсутствия в стране аккредитованных организаций.

По данным Национального лифтового союза, в 2025 году в РФ суммарно используются около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов. На фоне невозможности пройти техосвидетельствование из эксплуатации могут вывести их значительную часть, подчеркивают эксперты.

Вместе с тем некоторые специалисты утверждают, что собственники пока могут продолжить проведение аттестации силами тех компаний, которые выполняли эту работу ранее. Такой подход позволит снять не юридические, но фактические риски, обеспечив безопасность посетителей.

Ранее малолетний ребенок получил травму на эскалаторе в торговом центре на улице Академика Шварца в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СК, женщина с двумя детьми пришла в торговый центр. Она держала их за руки, однако отвлеклась и потеряла мальчика из виду. В этот момент и случилась трагедия.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".