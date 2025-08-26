«Почта России» приостановила отправку посылок в США

«Почта России» приостановила с 26 августа отправку посылок с товарами в США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решение было принято из-за остановки беспошлинного режима для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов и вводе с 29 августа ввозных пошлин. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом. В результате все авиаперевозчики прекратили доставку в страну посылок с товарными вложениями.

«Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает приём отправлений с товарами в США. Ограничение не касается письменной корреспонденции», - добавили в компании.

Ранее о приостановке отправлений посылок в США из-за пошлин заявила Почта Японии Japan Post, сообщает RT.