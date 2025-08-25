Положительная связь: как санкции повлияли на российские компании

Персональные санкции, введенные против российских компаний, вопреки ожиданиям, не оказали значительного негативного влияния на их доходы. Напротив, ограничения способствовали расширению деятельности этих предприятий в некоторых секторах, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 годах».

Работа, автором которой выступает Алексей Калинин, кандидат экономических наук и доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, опубликована в последнем номере журнала «Вопросы экономики». Исследование проводилось на базе выборки из 3198 компаний, подпадающих под санкции, и их финансовой отчетности, размещенной в СПАРК.

Как уточняется, в некоторых отраслях ограничения способствовали расширению деятельности компаний. Например, предприятия IT-сектора, находящиеся под санкциями, значительно увеличили свою выручку. Положительная динамика также наблюдается в агропромышленном комплексе. Однако строительство и торговля ощутили негативное влияние ограничений.

По словам Калинина, рестрикции могли ударить по тем сегментам, которые сильно зависят от экспорта, импорта, иностранных инвестиций и технологий. Из общего числа рассматриваемых организаций в 2014–2025 годах было ликвидировано 104, т. е. примерно 3%.