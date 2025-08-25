Оценено влияние санкций на выручку российского бизнеса

Введенные в отношении России санкции не оказали значимого влияния на выручку отечественных компаний. В некоторых сферах ограничения, наоборот, привели к расширению деятельности в ряде сегментов. К такому выводу пришел кандидат экономических наук Алексей Калинин в исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 гг.», опубликованном в журнале Вопросы экономики». Первым внимание на него обратили «Ведомости».

Эксперт провел анализ на основании выборки из 3 198 компаний, попавших под санкции. Для этого он изучил их финансовую отчетность, доступную в СПАРК, и сделал вывод о том, как менялась выручка подсанкционных компаний по сравнению с динамикой по отрасли. Учитывались организации с выручкой более 100 тысяч рублей на 2019 год и с числом сотрудников более 10.

Калинин пишет, что почти нулевой эффект от санкций зафиксирован в промышленности, ЖКХ, сфере транспорта и финансов, а более всего пострадали строительство и торговля. IT-компаниям, находящимся в санкционном листе, удалось расширить свою деятельность — в основном за счет господдержки и импортозамещения. Положительный эффект также зафиксирован и для агросектора. Санкции не оказывают особый эффект на компании, не вовлеченные в экспортно-импортные сделки, иностранные инвестиции или технологии, указано в исследовании.

За 2014-2023 гг. также пока не проявился эффект от нахождения в списке персональных санкций — для многих это означает закрытие доступа на американский рынок. В основном в таком случае компании переориентируются на внутренние рынки и рынки других стран, иногда за счет сокращения рентабельности.

Из общего числа юрлиц, находящихся под санкциями, за период с 2014-2025 гг. ликвидированы были только 3%. В целом автор отмечает, что санкционное давление удается нивелировать, однако нельзя утверждать однозначно, что этого удается достичь только лишь за счет господдержки или умелых управленческих решений.

В заключение Калинин поясняет, что низкий эффект от санкций объясняется и тем, что в ряде случаев они носили политизированный характер, а потому и распространялись на компании с громкими именами, но по факту не вовлеченные в торговую деятельность с США.

При этом, автор признает, что долгосрочный эффект от санкций куда интереснее, но сложнее поддается прогнозу. С одной стороны, многие технологии в России сегодня — зарубежные, и отсутствие доступа к ним способно затормозить рост, но, с другой стороны, отечественная экономика уже изобрела массу способов, чтобы приспособиться к меняющейся реальности.