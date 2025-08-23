Казахстан и США начнут поиск редкоземельных металлов в Костанайской области
Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской компанией Cove Capital проведёт геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области.
Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Самрук-Казына».
«Сотрудничество между АО «Самрук-Казына» и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках стратегического партнёрства, ориентированного на развитие перспективных направлений», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в Минпромторге заявили, что Россия к 2030 году планирует в разы нарастить производство редкоземельных металлов.