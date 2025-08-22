РБК: банки попросили вернуть доступ к базе паспортов МВД

Такое требование содержится в письмах Ассоциации российских банков главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, МВД и Минцифры.

По информации издания, в обращении говорится, что министерство внутренних дел отключило кредитные организации от возможности проверки документов через систему межведомственного электронного взаимодействия, потребовав предоставить аттестат соответствия уровню защиты государственных систем.

Неделю назад МВД отключило средние и малые банки от системы проверки подлинности паспортов.