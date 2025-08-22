В Wildberries прокомментировали данные о «скрытой» платной доставке

Маркетплейс Wildberries не вводил дополнительных скрытых платежей, а стоимость доставки товаров, которая действительно может быть платной, что не является нововведением, зависит от таких факторов, как, например, значительное расстояние транспортировки или низкая доля выкупа у покупателя. С опровержением выступили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ, комментарий есть у «Ленты.ру».

Ситуация связана с публикацией в «Ведомостях», авторы которой утверждают, что в Wildberries начали массово брать плату за доставку до пункта выдачи заказов (ПВЗ), не зависящую от процента выкупа заказов, включая дополнительную стоимость в цену позиции без отдельного выделения в чеке.

«Если доставка становится платной, мы всегда предупреждаем клиентов о подключении услуги в их личных кабинетах: итоговая стоимость доставки отображается у пользователя в корзине при заказе товаров», — заявили в свою очередь в Wildberries, подчеркнув, что для значительной части пользователей продолжает действовать бесплатная доставка, а узнать актуальный процент выкупа на момент заказа клиент может в своем профиле на сайте или в приложении маркетплейса.

Ранее стало известно, что Wildberries & Russ отменила обязательства об открытии счета в Вайлдберриз Банке для новых продавцов, уточнив, что после изучения заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «обратной связи» от сотрудничающего с платформой бизнеса решено было проводить процесс проверки без оказания банковских услуг, но в том числе на стороне указанного банка.