OpenAI откроет первый офис в Индии

OpenAI планирует открыть свой первый офис в Индии. Он начнет работу в Нью-Дели до конца текущего года. Компания уже зарегистрирована в стране как юридическое лицо и приступила к набору сотрудников.

Рынок Индии имеет ключевое значение для OpenAI. Здесь насчитывается почти миллиард пользователей интернета, а число студентов, использующих ChatGPT, является самым высоким в мире. По данным компании, за последний год количество еженедельных активных пользователей в стране выросло в четыре раза.

Недавно OpenAI запустила в Индии новый тарифный план стоимостью 4,60 доллара в месяц, который стал самым дешевым предложением компании. Этот шаг направлен на то, чтобы сделать сервис доступнее для широкой аудитории.

При этом OpenAI сталкивается с рядом юридических претензий. Индийские СМИ и издательства обвиняют компанию в использовании их материалов для обучения нейросети без разрешения. Компания заявляет, что нарушений с её стороны не было.