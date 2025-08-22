США сняли санкции с компаний, связанных с Белоруссией

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка, связанного с Белоруссией, несколько компаний, сообщило OFAC.

В частности, речь идет о зарегистрированных на Кипре компаниях Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз», а также о дочерней компании «Дана Астра», которая занимается строительством жилого комплекса «Минск Мир» в Минске.

Кроме того, санкции были сняты с Небойша Карича, сына сербского бизнесмена Боголюба Карича, который владеет этими компаниями. Ранее Евросоюз и США ввели ограничения против Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз» в 2020 году.

Санкционные меры подразумевали заморозку счетов компаний, запрет на сотрудничество с ними и запрет на предоставление кредитов.

