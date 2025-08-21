Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в реестр недобросовестных участников аукциона (РНУА), сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение Комитета по конкурентной политике Московской области о внесении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в РНУА по факту уклонения общества от заключения договора аренды земельного участка», — сообщается в материале. По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНУА. Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО Фирма «А-БИО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.