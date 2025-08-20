КСП выявила в работе курского министерства развития территорий 10 нарушений

Контрольно-счетная палата (КСП) Курской области выявила 10 финансовых нарушений в работе министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма региона на сумму более 113 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. В КСП отметили, что нарушения были установлены в рамках проверки законности и эффективности расходования средств, направленных в 2023-2024 годах в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения. Также были выявлены более 40 нефинансовых нарушений, например, ведомство не контролировало соблюдение получателями средств субсидий, порядка и условий их предоставления. Также по итогам проверки установлены два случая нецелевого использования средств на сумму более 21 млн рублей. По одному из проектов, который так и не был реализован, КСП зафиксировала ущерб бюджету в 5,5 млн рублей. 20 августа сообщалось, что Следственный комитет вызвал министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анну Коновалову по подозрению в растрате 130 млн рублей из госбюджета. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о средствах, выделенных на строительство комплекса загородных домиков в туристическом комплексе "Патриот" в поселке Поныри, который должен был открыться в 2024 году. Анна Коновалова является троюродной племянницей экс-губернатора региона Романа Старовойта, которого 7 июля обнаружили без признаков жизни через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. По информации Mash, министр является единственной из администрации региона, сохранившей свою должность по нынешней день.

© Газета.Ru