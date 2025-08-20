Сотни фур застряли у складов Ozon: что будет с доставкой заказов

У Ozon возникли перебои с приемкой и хранением товаров на складах в Москве и Санкт-Петербурге. На некоторых объектах скопились сотни грузовиков, ожидающих разгрузки по несколько дней, говорят логисты.

Продавцы несут убытки, а покупатели получают заказы с задержкой или вовсе отменяют их.

«При нехватке персонала склады начинают захлебываться от объемов, задержки в сборке заказов приводят к сбоям в доставке и росту возвратов», — рассказал Shopper’s аналитик Data Insight Сергей Семко.

По словам экспертов, проблемы вызваны отказом Ozon от аутсорсинга сотрудников и закрытием части хабов в Московском регионе. Проблема на складах связана с «нетипичной сезонной нагрузкой», указывает представитель маркетплейса. Ozon обещает ускорить приемку за счет новых правил, которые вступят в силу с 3 сентября 2025 года.

Продавцам эксперты советуют заранее корректировать сроки доставки в карточках товаров и предупреждать покупателей о возможных задержках. Часть предпринимателей уже перешла на доставку силами собственных служб, чтобы избежать простоев.

