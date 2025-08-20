OpenAI ведет переговоры о продаже акций на $6 млрд

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, ведет переговоры о продаже акций на $6 млрд, что повысит ее оценку до $500 млрд. Акции стартапа будут продаваться инвесторам нынешними и бывшими сотрудниками. Об этом пишет The Guardian.

За последний год OpenAI продемонстрировала экспоненциальный рост. Инвесторы, в том числе Microsoft и SoftBank, вложили в стартап не менее $40 млрд. По данным на март, оценка OpenAI составила $300 млрд, а в октябре 2024 года была равна $157 млрд.

Если OpenAI достигнет оценки в $500 млрд, она превзойдет SpaceX Илона Маска, которая удерживает звание самой дорогой частной компании в мире с оценкой в $350 млрд.

В числе инвесторов, которые рассматривают покупку акций сотрудников OpenAI, — SoftBank, Dragoneer Investment Group и Thrive Capital. Переговоры находятся на ранних стадиях, и цифры могут измениться.

О том, что OpenAI ведет переговоры о продаже акций при оценке компании в $500 млрд, стало известно в начале августа. Сообщалось, что инвесторы предложили организации купить часть ценных бумаг работников.