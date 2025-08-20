Новый СПГ-завод в России запустят позже запланированного

Окончание строительства завода по сжижению природного газа (СПГ-завод) в Мурманске, которым занимается «Новатэк», могут перенести на два года, с 2030-го на 2032-й. Об этом со ссылкой на утвержденный правительством в августе комплексный план развития инфраструктуры на период до 2036 года пишут «Ведомости».

Магистральный трубопровод Волхов — Мурманск мощностью 40 миллиардов кубометров в год, по которому газ на предприятие пойдет из Единой системы газоснабжения, планируется сдать в 2031 году.

Главной причиной переноса сроков стало включение «Мурманского СПГ» в санкционный список США в 2024 году. В связи с этим обстоятельством «Новатэк» пока не принял инвестиционного решения.

Два года назад, когда компания объявила о старте проекта, предполагалось, что будут построены три линии мощностью 6,8 миллиона тонн. Тогда запуск намечался на 2027-2029 годы. В феврале этого года вице-премьер Александр Новак говорил, что строительство завершат до 2030 года, в мае уложиться в такие сроки потребовал и президент страны Владимир Путин.

Главным преимуществом Мурманска является наличие незамерзающего порта, что позволяет обойтись без использования газовозов высокого арктического класса Arc7 и таким образом обеспечить круглогодичный вывоз партий СПГ. Другим плюсом стал профицит электроэнергии в регионе за счет наличия Кольской АЭС.

Гипотетически «Мурманский СПГ» лишен основных недостатков другого проекта «Новатэка» — «Арктик СПГ-2», круглогодичную работу которого обеспечить пока не удается. Однако перенос сроков, как предположил старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин, связан с зависимостью от импортного оборудования и технологий.

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков объяснил, что строительством гравитационных платформ для завода займется верфь «Новатэка» в поселке Белокаменка Мурманской области, но ей необходимы иностранные комплектующие. На этом фоне, констатировал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, проект фактически находится в замороженном состоянии, так что очередной сдвиг сроков объясним.

Последние два эксперта указали, что компания, скорее всего, не хочет начинать работы без гарантированных рынков сбыта. Проблемы с поиском покупателей на партии с «Арктик СПГ-2», также находящимся под санкциями, заставили осторожнее относиться к новым проектам.