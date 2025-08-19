Урановый бум: почему акции ядерных компаний остаются на пике популярности

За последние два года рынки урана и ядерной энергетики переживают период ренессанса из-за роста спроса на электроэнергию и энергетического кризиса, связанного с конфликтом между Россией и Украиной. Об этом сообщает Oilprice.com.

Как отмечается, цены на уран достигли исторического максимума, а производство «желтого кека» (концентрат природного урана на промежуточной стадии переработки урановых руд) в США выросло в 12 раз до 700 000 фунтов. Однако теперь цены движутся под влиянием дефицита предложения, ограниченного развития мощностей и возрождения ядерной энергетики, пишут авторы.

Подчеркивается, что рынок урана испытывает дефицит предложения, что создает проблемы для атомных станций. Торговля ураном включает небольшие объемы с узким кругом участников, что делает его уязвимым к волатильности. Правительства пересматривают роль ядерной энергетики, позиционируя ее как критически важную инфраструктуру.

Акции урановых компаний показали значительный рост: Oklo Inc. — на 234,7%, Centrus Energy — на 175,4%, Energy Fuels Inc. — 98,4%, NuScale Power Corp. — 97,8%, Uranium Energy Corp. — 60,4%, BWX Technologies — 53,7%, Cameco Corp. — 47,1%, Vistra Corp. — 43,1%, NANO Nuclear Energy — 35,9%. При этом NexGen Energy, компания на стадии разведки, показала доходность на 3,3%, отмечается в материале.